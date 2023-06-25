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97. Gazi Koşusu'nu Urfa Aslanı kazandı

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Giriş: 25.06.2023 18:25
Veliefendi Hipodromu'nda büyük heyecana sahne olan ve 22 tayın katıldığı 97. Gazi Koşusunu büyük sürprizi imza atarak Urfa Aslanı kazandı. 3 yaşındaki İngiliz safkanın yetkilileri 10 milyon TL'lik ikramiyenin de sahibi oldu.
97. Gazi Koşusu’nu Urfa Aslanı kazandı
97. Gazi Koşusu'nu Urfa Aslanı kazandı
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