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Videolar Spor Videoları 9 yıl sonra Türkiye'de Formula 1 rüzgarı! İstanbul Park pistinin özellikleri neler? Vural Ak A Haber’e açıkladı

9 yıl sonra Türkiye'de Formula 1 rüzgarı! İstanbul Park pistinin özellikleri neler? Vural Ak A Haber’e açıkladı

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Giriş: 24.09.2020 00:54
Güncelleme:24.09.2020 01:01
9 yıllık aradan sonra Formula 1 rüzgarı Türkiye’de yeniden esecek. Hız tutkunlarının heyecanla beklediği yarış öncesi A Haber, İstanbul Parkı yakından inceledi. Pilotların unutamadığı 8. virajı yakından gördü. İstanbul Park pistinin özellikleri neler? Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, A Haber’e açıkladı. İşte İstanbul Park’ın özellikleri ve daha fazlası...
Türkiye'de Formula 1 rüzgarı
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