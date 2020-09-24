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9 yıl sonra Türkiye'de Formula 1 rüzgarı! İstanbul Park pistinin özellikleri neler? Vural Ak A Haber’e açıkladı
9 yıllık aradan sonra Formula 1 rüzgarı Türkiye’de yeniden esecek. Hız tutkunlarının heyecanla beklediği yarış öncesi A Haber, İstanbul Parkı yakından inceledi. Pilotların unutamadığı 8. virajı yakından gördü. İstanbul Park pistinin özellikleri neler? Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, A Haber’e açıkladı. İşte İstanbul Park’ın özellikleri ve daha fazlası...