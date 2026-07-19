ABD uzun vadeli yıpratma savaşı mı uyguluyor?

A Haber ekranlarında 18 Temmuz 2026 tarihinde yayınlanan Satır Arası programında, “İran’da “Taş devri planı” mı devrede? Müzakere masasına dönmek artık imkansız mı? ABD uzun vadeli yıpratma savaşı mı uyguluyor? İsrail ablukaya-savaşa dahil olacak mı? Körfez ülkeleri savaşa girecek mi? Haluk Levent kaç yıl ceza alır? “Haluk Levent organize suç örgütü” mü? Oğuzhan Uğur ile ilgili iddialar neler? Haluk Levent kimleri nasıl kandırdı?” sorularına yanıt arandı.