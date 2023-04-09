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Satır Arası - Seçim anketlerinde son durum ne?

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Giriş: 09.04.2023 00:58
Güncelleme:09.04.2023 00:58
A Haber, Türkiye ve dünya gündeminin nabzını tutmayı sürdürüyor. 08 Nisan 2023 akşamı yayınlanan Satır Arası programında yeni gelişmeler detaylıca masaya yatırdı. Satır Arası'nda "Başkan Erdoğan’ın oy oranı kaç?, Kamuoyu araştırmaları nasıl yapılıyor?, DSP nasıl Cumhur İttifakı'na katıldı? 14 Mayıs’ta Meclis nasıl şekillenecek?, Liste teslimine saatler kala neler yaşanıyor? ” sorularına yanıt arandı. Programın tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz.
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