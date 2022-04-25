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Satır Arası - 6'lı masada dengeler alt üst mü?

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Giriş: 25.04.2022 00:06
A Haber’de yayınlanan Satır Arası programında gündeme ilişkin çok sayıda önemli konuya yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Programda CHP'li Aksoy'un Tuncay Özkan iddiaları ne anlama geliyor? 6'lı masada dengeler alt üst mü? HDP'nin 1915 provokasyonu ne anlam taşıyor? İttifak senaryolarında sil baştan mı? sorularına yanıt arandı.
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Satır Arası - 6’lı masada dengeler alt üst mü?
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