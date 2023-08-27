Satır Arası - 2024’te “yeni ittifaklar” mı?

A Haber, Türkiye gündeminin nabzını tutmayı sürdürüyor. 26 Ağustos 2023 Cumartesi günkü yayınlanan Satır Arası programında yeni gelişmeler detaylıca masaya yatırdı. Satır Arası'nda, “2024’te “yeni ittifaklar” mı? Seçim 2024: Hangi iller el değiştirecek? “Gizli kapalı iş” HDP ile protokol mü?” sorularına yanıt arandı. Programın tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz.