A Haber’de 17 Mayıs 2025 tarihinde yayınlanan Satır Arası programında gündeme dair merak edilen "75.000.000.000 metreküplük gaz keşfi!, Keşfedilen doğal gazın değeri 30 milyar dolar!, Türkiye nerelerde petrol ve doğal gaz arıyor?, Van'da petrol aramaları hız kazandı, 2028'de tüm evlerde yerli gaz hedefi, Doğal gaz keşifleri ceplere nasıl yansıyor?, Enerjide bağımsızlık savaşı nasıl başladı?, Sondaj gemileri ve aramalar olmasaydı ne olurdu?, Karada ve denizde: Enerji seferberliği, A Haber Türkiye'nin enerji üssünden canlı yayında, Türkiye'nin gözünü çevirdiği Filyos'ta ne oluyor?" soruları yanıt buldu.