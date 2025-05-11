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Adım adım silah bırakma nasıl olacak?

Adım adım silah bırakma nasıl olacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.05.2025 02:57
A Haber’de 10 Mayıs 2025 tarihinde yayınlanan SATIR ARASI programında gündeme dair merak edilen "Kandil kadrosuna ne olacak?, Adım adım silah bırakma nasıl olacak?, PKK yarın silah mı bırakıyor?, PKK'nın diğer kolları ne olacak?, Çatışmalar sürüyor, ABD hangi ateşkesi duyurdu?, Hindistan-Pakistan hattında yeniden çatışma, Perde arkasında Çin-ABD savaşı mı yaşanıyor?, Trump Netanyahu'nun üzerini çizdi mi?" soruları yanıt buldu.
Adım adım silah bırakma nasıl olacak?
Adım adım silah bırakma nasıl olacak?
Adım adım silah bırakma nasıl olacak?
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