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İşte Başkan Erdoğan mücadeleyle dolu siyasi hayatı...

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Giriş: 06.06.2023 18:17
Güncelleme:06.06.2023 18:17
Türkiye'nin "İlk seçilmiş Cumhurbaşkanı" olan Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs'ta yeni bir zafere imza attı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin yeniden "Başkanı" oldu. 1997'de okuduğu şiir nedeniyle cezaevine girdiği için "Muhtar bile olamayacak" manşetleri atılmıştı, ancak o çok çalıştı, önüne çıkan her engeli aştı... Milli irade 21 yıl boyunca ülkenin yönetimini Erdoğan'a teslim etti. İşte A Haber ekibinin hazırladığı ve Başkan Erdoğan'ın siyasi yaşamının özetlendiği o çalışma...
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