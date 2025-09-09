09 Eylül 2025, Salı

CHP il binası tartışması 15 Eylül’ün provası mı?

CHP il binası tartışması 15 Eylül'ün provası mı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.09.2025 00:31
Güncelleme:09.09.2025 00:31
A Haber’de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında 8 Eylül 2025 tarihli yayınında gündemde yer alan gelişmeler ele alındı. Programda, "CHP il binası tartışması 15 Eylül'ün provası mı? CHP'de kaosun sorumlusu kim? CHP her gün il binası mı değiştirecek? Özel-Tekin il binasında karşı karşıya gelir mi? CHP'de eski-yeni il binasında ne oluyor? Özgür Özel Kurultay tuşuna neden şimdi bastı? İzmir saldırısının arkasında kim var?" sorularına yanıt arandı..
