23 Eylül 2025, Salı
Başkan Erdoğan: İsrail Gazze'den çekilmeli
A Haber’de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında 22 Eylül 2025 tarihli yayınında gündemde yer alan gelişmeler ele alındı. Programda, "Gözler BM'de Erdoğan Gazze'nin sesi olacak, Başkan Erdoğan: ABD ile ticaret hacmimiz büyüyor", "ABD ile iş birliğinde hedef 100 milyar dolar", Erdoğan-Trump zirvesi neleri çözecek, Fransa BM'de Filistin Devleti'ni tanıdı, Filistin'i tanıyan BM üyesi devlet 152'ye yükseldi, Filistin: Fransa'nın bizi tanıması cesaret verici, Erdoğan: Filistin davası bugün dünyanın kabulünde, Başkan Erdoğan: İsrail Gazze'den çekilmeli" başlıkları ele alındı...