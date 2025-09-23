A Haber’de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında 22 Eylül 2025 tarihli yayınında gündemde yer alan gelişmeler ele alındı. Programda, "Gözler BM'de Erdoğan Gazze'nin sesi olacak, Başkan Erdoğan: ABD ile ticaret hacmimiz büyüyor", "ABD ile iş birliğinde hedef 100 milyar dolar", Erdoğan-Trump zirvesi neleri çözecek, Fransa BM'de Filistin Devleti'ni tanıdı, Filistin'i tanıyan BM üyesi devlet 152'ye yükseldi, Filistin: Fransa'nın bizi tanıması cesaret verici, Erdoğan: Filistin davası bugün dünyanın kabulünde, Başkan Erdoğan: İsrail Gazze'den çekilmeli" başlıkları ele alındı...

