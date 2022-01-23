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Hatırla - ABD'nin 2003 Orta Doğu işgal planı

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Giriş: 23.01.2022 01:36
Güncelleme:23.01.2022 01:41
A Haber ekranlarında yayınlanan Hatırla isimli belgeselde tarihte yer alan önemli olaylara yer verildi. Belgeselde ABD'nin 2003 yılındaki Orta Doğu işgali, 2001 yılındaki Türkiye'deki kriz gibi olaylar derinlemesine ele alındı. İşte tarihe ışık tutan Hatırla belgeselinin tamamı...
Hatırla - ABD’nin 2003 Orta Doğu işgal planı
Hatırla - ABD'nin 2003 Orta Doğu işgal planı
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