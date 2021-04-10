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Milletsiz bir devlet anlayışından milletiyle nefes alan devlete... | HATIRLA - 10.04.2021

A Haber
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Giriş: 10.04.2021 23:48
Güncelleme:10.04.2021 23:50
Cumhuriyet'in kuruluşundan bugüne, seçimler, hükümet krizleri, yanlış ekonomi politikaları, koalisyonlar, pazarlıklar... Milletsiz devlet anlayışından, milletiyle birlikte nefes alan devlete uzanan süreçte neler yaşandı? A Haber belgesel ekibi tarafından hazırlanan 'Hatırla' belgeselini sayfamız üzerinden yeniden tek parça izleyebilirsiniz.

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Milletsiz bir devlet anlayışından milletiyle nefes alan devlete...
Milletsiz bir devlet anlayışından milletiyle nefes alan devlete...
Hatırla
Hatırla
Hatırla
Hatırla
Hatırla
Hatırla
Hatırla
Hatırla
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Zabıta ekiplerinin yağ sattığı dönemler!
Hatırla
Hatırla
Hatırla
Hatırla
Hatırla
Hatırla
Hatırla
Hatırla
Hatırla
Hatırla
Hatırla
Hatırla
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