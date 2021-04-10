- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Milletsiz bir devlet anlayışından milletiyle nefes alan devlete... | HATIRLA - 10.04.2021
Cumhuriyet'in kuruluşundan bugüne, seçimler, hükümet krizleri, yanlış ekonomi politikaları, koalisyonlar, pazarlıklar... Milletsiz devlet anlayışından, milletiyle birlikte nefes alan devlete uzanan süreçte neler yaşandı? A Haber belgesel ekibi tarafından hazırlanan 'Hatırla' belgeselini sayfamız üzerinden yeniden tek parça izleyebilirsiniz.