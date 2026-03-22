Trump'tan İran'a 48 saatlik "Hürmüz" süresi!
Orta Doğu’da tansiyon düşmek bilmiyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın enerji altyapısına yönelik tehdit dolu açıklamalarına Tahran’dan "misilleme" cevabı gecikmedi. Hürmüz Boğazı üzerinden yürütülen karşılıklı restleşmeler bölgeyi savaşın eşiğine getirirken, İran ordusundan peş peşe gelen uçak düşürme iddiaları dünyayı ayağa kaldırdı. Başkent Tahran sokaklarında ise bayram havasının yerini savaşın soğuk yüzü aldı. A Haber Tahran Muhabiri Ekber Karabağ son detayları aktardı.