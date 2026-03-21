The Economist'ten çarpıcı görsel! Trump stratejik çıkmazın içinde

Siyaset Bilimci Doç. Dr. Faik Tanrıkulu, A Haber ekranlarında Orta Doğu’daki çatışmaların 22. gününde dengelerin değiştiğini belirterek, ABD-İsrail ittifakının stratejik açmaz yaşadığını söyledi. Trump yönetiminin İran rejiminin hızla çökeceği beklentisinin boşa çıktığını vurgulayan Tanrıkulu, The Economist kapağında da işaret edildiği gibi savaşın stratejisiz ve kontrolsüz ilerlediğini ifade etti. Sahada sonuç alınamamasının sivil altyapıya yönelik saldırıları artırdığını belirten Tanrıkulu, bunun hem savaş suçu riskini doğurduğunu hem de ABD’nin sıkıştığını gösterdiğini dile getirdi.