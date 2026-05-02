ABD ve İran arasında Hürmüz düellosu: Tahran’dan Trump’a sert mesaj

Dünyanın gözü kulağı bir kez daha ateş hattına, Orta Doğu’nun barut fıçısı Hürmüz Boğazı’na çevrildi. ABD’nin ağır ablukası altında nefes almaya çalışan İran, "Hürmüz Boğazı" kartını en sert şekilde masaya sürerken, bölgede sıcak temas ve dehşet senaryoları her geçen dakika daha da somutlaşıyor. A Haber muhabiri Ekber Karabağ, Tahran’ın nabzını tutarak, Washington ile Tahran arasındaki bu tarihi restleşmenin tüm perde arkasını ve bölgeyi bekleyen olası çatışma risklerini en ince ayrıntısına kadar aktardı.