Boğazlarda korsan resti! Hürmüz ve Babülmendep’te yeni güç savaşı

Hürmüz ve Babülmendep Boğazları’nda tırmanan gerilim, İran’ın 12 maddelik planı ve ABD’nin sert çıkışlarıyla küresel ticareti tehdit eden kritik bir krize dönüştü. A Haber’de konuşan Doç. Dr. Cüneyt Küsmez, bölgede “kuralsızlık” dönemine girildiğini belirterek denizlerde fiili bir güç mücadelesi yaşandığını vurguladı. Orta Doğu Uzmanı Mete Sohtaoğlu, örgütlerin dahi boğaz kontrolüne yöneldiğini ifade ederek bunun modern tarihte bir ilk olduğuna dikkat çekti. Emekli Tuğgeneral Dr. Hüseyin Fazla ise ABD’nin mesajının yalnızca İran’a değil tüm dünyaya yönelik bir güç gösterisi olduğunu söyledi.