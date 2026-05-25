Mutlak butlan kararı CHP'yi nasıl etkileyecek? CHP'yi neler bekliyor?

Cumhuriyet Halk Partisi, kurulduğu günden bu yana bitmek bilmeyen iç çekişmeler, hizip savaşları ve kurultay krizleriyle sarsılmaya devam ediyor. Son olarak 38. Olağan Kurultay’a dair verilen "Mutlak Butlan" kararı, CHP’de siyasi meşruiyet tartışmalarını zirveye taşıdı. Kılıçdaroğlu ve Özel yönetimi arasındaki güç savaşı yargıya taşınırken, partinin yeniden bir bölünme eşiğinde olup olmadığı merak konusu oldu. İşte A Haber Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin tarafından hazırlanan CHP'nin kuruluşundan bugüne uzanan kavgalı ve sancılı siyasi yolculuğu...