Milli savunmada yeni dönem! ASELSAN Genel Müdürü A Haber'e konuştu

Türkiye'nin savunma ve ileri teknoloji alanındaki gururu ASELSAN, çığır açıcı teknolojiler geliştirmeyi sürdürüyor. ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol A Haber'e konuştu. ASELSAN'ın yapay zeka destekli sistemleri üretim süreçlerinden saha uygulamalarına kadar kullandığını belirten Akyol "Artan küresel güvenlik ihtiyaçları doğrultusunda Türkiye yatırımlarının meyvelerini de topluyor. Savunma sanayinde uluslararası arenada güçlü konumunu pekiştiriyor." mesajını verdi.