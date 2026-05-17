CHP'de kaos ve tahakküm, AK Parti’de hizmet ve huzur!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, A Haber'de önemli açıklamalarda bulundu. Son dönemlerde CHP'li isimlerin AK Parti'ye geçmesine ilişkin konuşan Demir 2024 yılından bu yana 80’i aşkın belediyenin AK Parti saflarına katıldığını duyuran Demir, CHP içindeki parçalanmışlık, baskı ve "adamcılık" markajından bunalan belediye başkanlarının huzuru AK Parti’de bulduğunu vurguladı. Demir, CHP’li belediyelerin hizmet yerine kirli ilişkilere ve İstanbul odaklı bir vesayete teslim olduğunu ifade ederek, AK Parti’nin insan odaklı hizmet anlayışının farkını ortaya koydu.