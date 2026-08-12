İstanbul'da 14 kilometrelik macera! Çekmeköy ormanlarında buggy safari

İstanbul'un yoğunluğundan uzaklaşıp doğayla buluşmak isteyenlerin adreslerinden biri Çekmeköy ormanları. A Haber muhabiri Numan Erşan Karaca ve kameraman Ahmet Işık, Nişantepe Ormanı'ndaki 14 kilometrelik buggy safari parkuruna çıktı. Çamurlu geçişlerden keskin virajlara, dik tırmanışlardan doğal engellere uzanan parkurdaki macera dolu anlar kameralara yansıdı. Sürüş Eğitmeni Aziz Mete ise güvenli sürüş için dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.