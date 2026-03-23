İran’ın ‘direniş ekseni’ ABD ve İsrail’i kuşattı

Orta Doğu’da tansiyon düşmek bilmiyor. ABD ve İsrail’in İran’a yönelik enerji altyapısı saldırısı tehditlerine Tahran’dan misilleme cevabı gecikmedi. Hürmüz Boğazı üzerindeki hakimiyetini bir koz olarak kullanan İran, sadece petrol sevkiyatını değil, küresel gıda güvenliğini de sarsacak hamlelere hazırlanıyor. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Yıldırım Deniz, küresel piyasaları bekleyen büyük tehlikeyi ve sahadaki son durumu A Haber’e çarpıcı sözlerle değerlendirdi.