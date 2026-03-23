İran'da savaşın rengi değişti!

İran’da sular durulmuyor. Protesto çağrıları sonrası gelen internet kesintileri, peş peşe gerçekleştirilen idamlar ve stratejik enerji tesislerine yönelik saldırılar bölgeyi adeta bir barut fıçısına çevirdi. Bölgedeki son durumu aktaran A Haber muhabiri Ekber Karabağ, "İran’da takribi dört gün süren bir internet kesintisi yaşandı. Pehlevi’nin sokağa çıkma çağrısı sonrası geniş güvenlik önlemleri alındı ve bu kapsamda internetler erişime kapatıldı" sözlerini aktardı.