İsrail'de kaos! Hizbullah savunmayı yordu İran vurdu

Ortadoğu’da tansiyon düşmek bilmezken, İsrail’in “geçilemez” olarak dünyaya pazarladığı hava savunma sistemleri İran ve Hizbullah füzeleri karşısında adeta iflas etti. Yıllardır en güvenli bölge olduğu iddia edilen Dimona nükleer tesislerinin hemen yanı başına düşen füzeler, İsrail halkında büyük bir infiale ve korkuya neden oldu. A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu, ateş hattından yaptığı özel açıklamalarla, saldırının askeri stratejisine dair çarpıcı iddiaları, nükleer tesislerin vurulma riskinden sığınaklara dahi gidemeyen halkın feryadına, kabine üyelerine yönelik "Yahudi Nazisi" suçlamalarından Demir Kubbe'nin nasıl delindiğine kadar tüm sıcak detayları aktardı.