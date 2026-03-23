İsrail'in "vurulduk" tiyatrosu A Haber ekranında deşifre oldu

A Haber ekibi, Batı Şeria’da bir okulun bahçesine düştüğü iddia edilen dev İran füzesinin ardındaki sır perdesini araladı. Olay yerinde tek bir camın bile kırılmaması, füzenin etrafında hiçbir kraterin olmaması ve çocukların füzeyle poz vermek için sıraya girmesi, İsrail'in dünyayı kandırmaya yönelik alçakça algı operasyonunu gözler önüne serdi. Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, skandal mizanseni "Bu bir tiyatro, alçakça bir senaryo" sözleriyle yorumladı.