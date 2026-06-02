Kurultay olmazsa CHP seçime giremez mi?

CHP'li Zeynel Emre, mutlak butlan kararının ardından partisinde 3 yıl kurultay yapılmamış sayıldığını ve Siyasi Partiler Kanunu'na göre 6 yıl boyunca bir partinin kurultay yapılmadığında seçime giremeyeceğini iddia ederek "CHP kurultay yapılmazsa seçime giremeyecek" açıklamasında bulundu. Emre açıklamalarının devamında partisinin 6 yılının temmuz ayında sona erdiği ve acilen kurultaya gidilmesi gerektiğini vurgulaması siyasi kulislerde yeni bir tartışmayı gündeme getirdi. A Haber'de Gece Ajansı programına konuk olan Avukat Kadriye Güçlü Sakarya "CHP'nin seçimlere girememe riski var mı?" sorusunu yanıtlarken sürecin hukuki boyutunu ele alarak değerlendirmelerde bulundu.