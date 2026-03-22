İran füzeleri İsrail'i vurdu: Süpersonik yıkım, savunma çöktü!

A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu, İran'ın süpersonik Fettah füzeleriyle vurduğu İsrail'in Arad kentinden savaşın seyrini değiştiren saldırının boyutlarını canlı yayında gözler önüne serdi. Ardı ardına düzenlenen saldırılar sonrası yüzlerce İsrailli yaralanırken, yerleşim yerleri enkaza döndü. Saldırı, İsrail'in övündüğü hava savunma sistemlerinin iflas ettiğini ve savaşta yeni bir döneme girildiğini kanıtlar nitelikte. Kavasoğlu'nun aktardığına göre, 21 Mart tarihi, İsrail için en korkutucu ve kabus dolu günlerden biri olarak kayıtlara geçti.