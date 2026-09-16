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Başkan Erdoğan'ın gençlerle samimiyeti: Gençliği anlayan, güvenen ve onlarla yürüyen lider
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Başkan Erdoğan'ın gençlerle samimiyeti: Gençliği anlayan, güvenen ve onlarla yürüyen lider

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta sonu Samsun'daydı ve burada gençlerle bir araya geldi. Başkan Erdoğan, ziyaret ettiği illerde gençlerle buluşmalar gerçekleştirirken, bu buluşmalardan renkli ve samimi anlar da ekrana yansıyor. Gençleri Türkiye'nin geleceği olarak gördüğünü vurgulayan Başkan Erdoğan'ın gençlerle kurduğu samimi iletişim ve yaşanan duygusal anlar, A Haber'in "Editörün Notu" programında izleyiciyle buluştu.

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