Faili meçhul soruşturmalarda yeni dönem başladı: Gelişen teknolojiyle yıllardır çözülemeyen dosyalar yeniden mercek altında

Adalet Bakanlığı ve emniyet birimleri, faili meçhul dosyaların aydınlatılması için teknoloji destekli çalışmalarını sürdürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, “faili meçhul dosya kalmayacak” mesajıyla yeni dönemin kararlılığını ortaya koydu. A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş, istihbarat, yapay zeka destekli analizler ve dijital takip sistemleri sayesinde yıllar önce işlenen suçların bile çözüldüğünü belirtti. Karataş ayrıca, DNA, parmak izi ve balistik incelemelerde Türkiye’nin dünya standartlarında olduğunu vurgulayarak, hedefin 2026 yılına kadar “faili meçhul” kavramını tamamen ortadan kaldırmak olduğunu söyledi.