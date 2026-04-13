ANALİZ | Soğuk savaşın yeni perdesi mı açılıyor?

Dünya diken üstünde... ABD–İsrail–İran hattında sağlanan 15 günlük ateşkes geçici bir nefes aldırdı. Ancak uzmanlara göre bu sessizlik kalıcı barış değil, daha büyük bir çatışmanın habercisi olabilir. Tarih, Versailles Antlaşması gibi örneklerle adaletsiz anlaşmaların yeni savaşlar doğurduğunu gösterirken, gözler şimdi bu kritik sürecin kalıcı barış mı yoksa yeni bir krizin başlangıcı mı olacağına çevrildi. Detaylar A Haber Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin'in analiz haberinde...