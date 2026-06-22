ABD'li eski albay Mcgregor'dan tarihi itiraf: Türkler çok farklı onlarla savaşmayın

ABD'li emekli albay Douglas Macgregor, ABD/İsrail-İran savaşı ve Türkiye'nin bölgedeki gücünü vurgulayarak dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Mcgregor, Türkiye'nin askeri kapasitesine ve Ankara'nın bölgesel denklemde önemli bir aktör olduğunu ifade etti. Mcgregor, İsrail'in Orta Doğu'daki saldırgan tavrına dikkat çekerek Türkiye'nin olası bir durumda hedef alınması durumunda "Türkiye İran halkı ile çok farklılar. Onlarla savaşmayın. Türkler savaş istemiyor ama eğer hazır olmadıklarını düşünüyorsanız çok büyük bir hata yapıyorsunuz." dedi. Türk ordusunu dünyanın en etkili askeri güçleri arasında gösteren eski komutan, Türkiye'nin yalnızca savunma teknolojileriyle değil, Türk milletinin mücadele azminin önemini vurgulayarak tarihi itiraflarda bulundu.