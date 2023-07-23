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Togg yeni sedan model ne zaman geliyor? Tarih açıklandı

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Giriş: 23.07.2023 20:08
Merakla beklenen yerli ve milli otomobil Togg sedan modelinin çıkış tarihi belli oldu. Peki, yerli otomobilin sedan modeli ne zaman piyasaya sürülecek? İşte detaylar...
Togg yeni sedan model geliyor
Togg yeni sedan model geliyor
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