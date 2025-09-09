TOGG Almanya’da görücüye çıktı! Test sürüşü için ziyaretçiler sıraya girdi

Türkiye’nin yerli ve milli otomobili Togg, Almanya’da düzenlenen IAA Mobility 2025 fuarında görücüye çıktı. Yeni sedan modeli T10F ve T10X büyük ilgi toplarken, araçlar Münih’in tarihi meydanı Königsplatz’da yabancı ziyaretçilere tanıtıldı. Renk seçenekleri ve yenilikçi yapısıyla dikkat çeken Togg, kokpit simülatörleriyle test sürüşü deneyimi de sundu. Almanlar başta olmak üzere influencer’lar ve medya temsilcilerinin yoğun ilgi gösterdiği tanıtımda, test sürüşü randevularında yoğunluk yaşandı. Yeni model T10F için 15 Eylül’de Türkiye’de, 29 Eylül’de ise Almanya’da ön siparişlerin başlayacağı açıklandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN