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Sıfır fiyatına ikinci el araba! 2. el otomobillerin fiyatları düşecek mi? Uzman isimden canlı yayında çarpıcı açıklama: Şu an hiçbir araç gerçek değerinde değil

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Giriş: 09.08.2020 10:08
Güncelleme:09.08.2020 10:14
Son dakika haberi... İkinci el otomobil fiyatları sıfır araç fiyatlarıyla yarışıyor. Araç fiyatları uçtu gidiyor. Peki 2. el araçlarda yükseliş sürecek mi? 2. el otomobil fiyatları ne durumda? A Haber muhabiri Hakan Süer, detayları aktardı. Kocaeli Oto Galericiler dernek başkanı Fahrettin Batı, konu ile ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Fiyatların durup düşüşe geçeceğini belirten Batı, "Şu an hiçbir araç gerçek değerinde değil! Değerinin üzerinde satış görüyor" ifadelerini kullandı.

İkinci el otomobil fiyatları sıfır araç fiyatlarıyla yarışıyor. Araç fiyatları uçtu gidiyor. Peki 2. el araçlarda yükseliş sürecek mi? 2. el otomobil fiyatları ne durumda? A Haber muhabiri Hakan Süer, detayları aktardı. Kocaeli Oto Galericiler dernek başkanı Fahrettin Batı, konu ile ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

HİÇBİR ARAÇ GERÇEK DEĞERİNDE DEĞİL

Pandemiden önce ve sonraki fiyatları kıyaslayan Batı, "Şu anda otomobil bayilerine yeterli derecede araç gelmiyor. Şu an hiçbir araç gerçek değerinde değil! Değerinin üzerinde satış görüyor." dedi.

İKİNCİ EL ARAÇ FİYATLARI DÜŞÜŞE GEÇECEK

Merak edilen ikinci el araç fiyatları düşecek mi sorusunu yanıtlayan Batı, "Otomobil bayilerinde 10-12 tane aracı gördüğümüzde kesinlikle fiyatlar durur ve düşüşe geçer." şeklinde konuştu.

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