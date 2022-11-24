24 Kasım 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Otomobil Videoları ÖTV MATRAHI NE DEMEK? Matrah düzenlemesi nedir? Araç alacaklar dikkat! ÖTV matrah düzenlemesi Resmi Gazete’de yayımlandı

ÖTV MATRAHI NE DEMEK? Matrah düzenlemesi nedir? Araç alacaklar dikkat! ÖTV matrah düzenlemesi Resmi Gazete’de yayımlandı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.11.2022 09:34
Son dakika otomobil haberi... Sıfır araç ve ikinci el otomobil almak isteyenleri ilgilendiren ÖTV matrah düzenlemesi  Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki yeni ÖTV matrah oranları ne oldu? Detayları Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında anlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
ÖTV matrahı ne demek?
ÖTV matrahı ne demek?
İşte yeni ÖTV matrah oranları
İşte yeni ÖTV matrah oranları
Emlak vergisinde son 15 gün
Emlak vergisinde son 15 gün
İşte adım adım ÖTV matrah hesabı
İşte adım adım ÖTV matrah hesabı
Trafik sigortasında yeni dönem
Trafik sigortasında yeni dönem
Togg’da özel kampanya olacak mı?
Togg’da özel kampanya olacak mı?
Sigortada indirim
Sigortada indirim
Bu araç yakıtı kokluyor!
Bu araç yakıtı kokluyor!
TOGG’u daha önce hiç böyle görmediniz!
TOGG’u daha önce hiç böyle görmediniz!
Otomobil fiyatları düşecek mi?
Otomobil fiyatları düşecek mi?
Otomobilde ÖTV heyecanı
Otomobilde ÖTV heyecanı
Site otoparklarına şarj cihazı
Site otoparklarına şarj cihazı
Daha Fazla Video Göster