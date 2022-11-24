24 Kasım 2022, Perşembe
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ÖTV MATRAHI NE DEMEK? Matrah düzenlemesi nedir? Araç alacaklar dikkat! ÖTV matrah düzenlemesi Resmi Gazete’de yayımlandı
Son dakika otomobil haberi... Sıfır araç ve ikinci el otomobil almak isteyenleri ilgilendiren ÖTV matrah düzenlemesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki yeni ÖTV matrah oranları ne oldu? Detayları Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında anlattı.