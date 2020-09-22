Otomotivde 3,9 milyar dolarlık parça ihracatı

Pandemi sürecinde üretime devam eden Türkiye otomotiv yan sanayi sektöründe de ihracatını sürdürüyor. Yılın ilk 8 ayında 3,9 milyar dolarlık ihracat yapıldı. A Haber muhabiri Necat Kırbulut detayları anlattı. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Cüneyt Şeker, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Pandemi sürecinde üretime devam eden Türkiye otomotiv yan sanayi sektöründe de ihracatını sürdürüyor. Yılın ilk 8 ayında 3,9 milyar dolarlık ihracat yapıldı. A Haber muhabiri Necat Kırbulut detayları anlattı. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Cüneyt Şeker, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

SEKTÖR DARALDI

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Cüneyt Şeker, "Pandemi süreci tabii dünyadaki her sektörü olduğu gibi otomotiv yan sanayisinde de çok ciddi sıkıntılarına neden oldu. Yaklaşık yüzde 23 gibi bir daralma oldu sektörümüzde." dedi.

3,9 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT

Şeker, "Eylül ayıyla beraber pandeminin etkilerini atlatmaya başladık. Şu anda yüzde 90-92 mertebesinde kapasite doluluk oranları gözlemliyoruz. 3,9 milyar dolarlık ihracata ulaştık." ifadelerini kullandı.