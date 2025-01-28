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Otomobilin önünü açan kadın: Carl Benz’in eşi Bertha Benz | OTO TARİH

Otomobilin önünü açan kadın: Carl Benz’in eşi Bertha Benz | OTO TARİH

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.01.2025 13:04
İlk otomobili icat eden Carl Benz’in eşi Bertha Benz eşine ve icadına yürekten inandı. Bertha tarihin ilk otomobili üzerindeki kara lekeyi silmek için aracı uzun ve yorucu bir teste sokması gerektiğini biliyordu. Bu yüzden Mannheim’dan Pforzheim’a kadar yanına 2 çocuğunu da alarak 106 km’lik bir yolculuk yapmaya karar verdi. Detaylar Coşku Belet'in hazırlayıp sunduğu Oto Tarih'te...
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Otomobilin önünü açan kadın: Carl Benz’in eşi Bertha Benz | OTO TARİH
Otomobilin önünü açan kadın
Otomobilin önünü açan kadın
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