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Otomobilde fahiş fiyata "Dur" denecek! Ticaret Bakanı Bolat, bugün sektör temsilcileriyle görüşecek

A Haber
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Giriş: 19.06.2023 10:31
Otomotiv sektöründe arz talep ve fiyat dengesini bozulduğu yönündeki eleştiriler üzerine Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bugün otomotiv sektörü temsilcileriyle sıfır ve ikinci el otomobil fiyatlarındaki hareketleri görüşecek. Sektör paydaşlarının katılacağı toplantıda, sorunlar masaya yatırılacak.
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