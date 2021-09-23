Otomobil alacaklar dikkat! Sıfır otomobil fiyatları düşecek mi? İkinci el araba fiyatları yükselecek mi? ÖTV indirimi...

Otomobil alacakları ilgilendiren kritik sorulara yanıt A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programında arandı. Peki, Otomobil piyasasında arz, talebi karşılayamıyor mu? Sıfır araç fiyatları düşecek mi? ÖTV indirimi sonrası araba fiyatlarında neden düşmedi? Hangi araçlarda fiyat değişimi bekleniyor? İkinci el araba fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? Fiyatlarda düşüş olacak mı, ÖTV indirimi ne sonuç verecek? Dünyaca ünlü otomobil markalarına ait bayiler ve galeriler arasında ÖTV indirimi sonrası neler yaşandı? İşte bütün bu sorunların yanıtları…

Mali danışman ve vergi uzmanı Murat Bal'ın A Haber'de yaptığı açıklamalar şöyle;

ÖTV İNDİRİMİ İLE SIFIR ARAÇ PİYASASINDA NELER YAŞANDI?

Otomobilde ÖTV'de bir matrah indirimi oldu. Tabloda görüldüğü kadar hayata yansımadı. Bunun en önemli sebebi aslında hiçbir acentede sıfır araç olmamasıdır. Yani araç olsaydı bu rakamlar yansırdı. Araçlara öncelikle çıplak fiyat üzerinden ÖTV uygulanıyor. Daha sonra ÖTV uygulanmış rakam üzerinden KDV uygulanıyor. Ve son olarak da satış fiyatı bulunuyor. Çıkan bu kararnamenin sebebi pandemiden dolayı oluşan bu etkinin azaltılmasıydı, satışların hızlandırılmasıydı.

Ancak bu dünyadaki çip krizi olsun, gerekse pandemi dönemindeki fabrikaların üretimlerini durdurması olsun yeni genel olarak yeni araba arzında bir azalma oldu. Ancak bunun haricinde piyasalarda bazı sıkıntılar da oldu.

ÖTV İNDİRİMİ VE "BAYİ-GALERİ" OYUNU



Bize özellikle tüketici başvuru merkezine gelen bazı şikayetler oldu. Bazı firmalar ellerindeki sıfır arabaları kendi alt firmalarına hemen satış göstererek ellerinde hiç araba bırakmadılar. Ve daha sonra bu ÖTV indirimiyle o firmalarda kendileri faydalanıp piyasadaki 2. el satış fiyatlarından tekrar bunları sıfır arabaları piyasaya sunma gibi bazı uygulamalar oldu. Bu konuda şikayetler var. Birkaç firmada depolarında çok güçlü stok göründüğü halde onların aslında kiralık arabalar olduğunu ellerinde stok olmadığına dair şikayetler geldi. Bu fiyat indiriminden firmaların kendilerinin faydalanması şeklinde bir uygulamaya dönüştü. Burada hedeflenen şeye ulaşamadık. Çünkü biz gittiğimizde araba yok deniyor. Dolayısıyla bu rakamlar indirilmiş olmasına rağmen birebir tüketiciye yansımıyor. Bu sorunun bir şekilde ele alınıp çözülmesi gerekiyor.

SORUN NASIL ÇÖZÜLÜR?

Üretimde arzın artırılması piyasalarda acentelerde sıfır araçların olması lazım. İkinci olarak da bu duyumların araştırılması gerekiyor. Ticaret Bakanlığımız bu konuda çok dikkatli ve etkili olarak çalışmakta. Özellikler (bayiler) firmalar kendi alt firmalarına bu araçları fatura ettilerse burada bakanlımızın geçmişe dönük olarak bu incelemeleri yapması gerekiyor. Böylelikle ellerindeki gerçek stoğa ulaşmış oluruz. 2. elde de hedeflenen indirimlerin hiçbirinin reelde gerçekleşmemesi şeklinde karşımıza bir tablo çıkıyor.

NE TÜR CEZALAR KESİLİR?

Araç piyasaya sürmeme durumları tespit edilirse yanıltıcı bir işlem olduğundan bu ÖTV'lerin 3 katına kadar vergi idaresinin miktarlar üzerinden ceza kesme hakkı vardır.



FİYATI DÜŞEN MODELLERE ÖRENEK

X MARKA ARABA

ÇIPLAK FİYATI: 90.339 LİRA

ÖTV ÖNCESİ SATIŞ FİYATI: 159.900 LİRA

ÖTV ÖNCESİ VERGİ DİLİMİ: YÜZDE 50

ÖTV İNDİRİMİ SONRASI SATIŞ FİYATI: 154.569 LİRA

ÖTV SONRASI VERGİ DİLİMİ: YÜZDE 45

YENİ ÖTV: 40 BİN 652 LİRA

YENİ KDV: 23 BİN 578 LİRA



Y MARKA ARABA

ÇIPLAK FİYATI: 109.228 LİRA

ÖTV ÖNCESİ SATIŞ FİYATI: 232.000 LİRA

ÖTV ÖNCESİ VERGİ DİLİMİ: YÜZDE 80

ÖTV İNDİRİMİ SONRASI SATIŞ FİYATI: 193.333 LİRA

ÖTV SONRASI VERGİ DİLİMİ: YÜZDE 50

YENİ ÖTV: 54 BİN 614 LİRA

YENİ KDV: 29 BİN LİRA

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN



