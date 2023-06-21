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Kiralık araçlarda bayram hareketliliği! Kurban Bayramı öncesi kiralık araç kalmadı

A Haber
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Giriş: 21.06.2023 15:34
Kurban Bayramı öncesi otomobil piyasası hareketlendi. Tatile gitmek isteyenler kiralık araçlara yönelince talep patlaması yaşandı. Ayrıntılarını A Haber muhabiri Mehmet Karataş'ın konuğu olan araç kiralama firma yetkilisi Levent Yılmaz anlattı.
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