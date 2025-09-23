23 Eylül 2025, Salı

İthal otomobillere yüzde 25 ek vergi geldi! Hangi ithal araçları kapsıyor? Piyasayı nasıl etkiler?

İthal otomobillere yüzde 25 ek vergi geldi! Hangi ithal araçları kapsıyor? Piyasayı nasıl etkiler?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.09.2025 15:54
İthal otomobillere yüzde 25 ek vergi geldi. Ek vergi hangi araçları kapsıyor? Bu adım piyasaları nasıl etkiler? A Haber muhabiri Esra Akyürek uzmanına sordu.
İthal otomobillere yüzde 25 ek vergi geldi! Hangi ithal araçları kapsıyor? Piyasayı nasıl etkiler?
Hangi ithal araçları kapsıyor? Piyasayı nasıl etkiler?
Hangi ithal araçları kapsıyor? Piyasayı nasıl etkiler?
