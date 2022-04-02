İstanbul’da 4 kişiye bir araç düşüyor! İstanbul’da toplam araç sayısı 5, Türkiye’de ise 25 milyon

Son rakamlara göre 1 yılda İstanbul trafiğine 247 bin 415 yeni araç eklendi. İstanbul'daki araç sayısı yaklaşık 5 milyona ulaştı. Bu da neredeyse İstanbul nüfusunun dörtte biri anlamına geliyor. Türkiye’de ise araç sayısı 25 milyonu geçmiş durumda. İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı son 2 yılda daha da artan araç sayısını pandemiye bağlıyor. Araç sayısı arttıkça hava kirliliğindeki payları da artıyor.

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