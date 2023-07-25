25 Temmuz 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Otomobil Videoları İnternette yeni ilan oyunları! Sıfırı atılmış satılık araba ilanı

İnternette yeni ilan oyunları! Sıfırı atılmış satılık araba ilanı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.07.2023 09:36
İkinci el, sıfır fiyatını geçmeyecek. Devlet ikinci el araçlarda fahiş fiyatla mücadele için harekete geçmiş ve böyle bir karar alınmıştı. Ancak aracını satmak isteyen bazı fırsatçılar, ilana başka rakam koyuyor alış-verişte başka rakam söylüyor. Ya da kurnazca hilelerle, türlü oyunlara başvuruyorlar.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İnternette yeni ilan oyunları!
İnternette yeni ilan oyunları!
Çıkış tarihi belli oldu
Çıkış tarihi belli oldu
Togg yeni sedan model geliyor
Togg yeni sedan model geliyor
2. el otomobil satışlarında yeni dönem!
2. el otomobil satışlarında yeni dönem!
2. el fırsatçılığı! Fiyatlar sıfırı geçti
2. el fırsatçılığı! Fiyatlar sıfırı geçti
Araç satışında aksesuar oyunu!
Araç satışında aksesuar oyunu!
Sıcak havada araba kullanırken dikkat!
Sıcak havada araba kullanırken dikkat!
Dolandırıcıların yeni yöntemi!
Dolandırıcıların yeni yöntemi!
2. el araçta usulsüz satışa denetim
2. el araçta usulsüz satışa denetim
Otomobil fiyatları nasıl etkilenecek?
Otomobil fiyatları nasıl etkilenecek?
Fırsatçıların 3 sıfır kurnazlığı!
Fırsatçıların 3 sıfır kurnazlığı!
İkinci el araç satışına fiyat düzenlemesi
İkinci el araç satışına fiyat düzenlemesi
Daha Fazla Video Göster