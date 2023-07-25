İnternette yeni ilan oyunları! Sıfırı atılmış satılık araba ilanı

İkinci el, sıfır fiyatını geçmeyecek. Devlet ikinci el araçlarda fahiş fiyatla mücadele için harekete geçmiş ve böyle bir karar alınmıştı. Ancak aracını satmak isteyen bazı fırsatçılar, ilana başka rakam koyuyor alış-verişte başka rakam söylüyor. Ya da kurnazca hilelerle, türlü oyunlara başvuruyorlar.

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