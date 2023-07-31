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İlk 6 ayı 0 stokla kapatan bayilerin elinde temmuzda ilk kez araç kaldı

A Haber
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Giriş: 31.07.2023 15:58
Otomotiv sektöründe gerçekleştirilen fahiş fiyat denetimleri sonuç vermeye başladı. İlk altı ayı '0' stokla kapatan bayilerin elinde temmuzda ilk kez araç kaldı. Gelişmeleri A Haber muhabiri Murat Dada’nın konuğu olan ikinci el satış uzmanı Türker Karabat aktardı.
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