İlk 6 ayı 0 stokla kapatan bayilerin elinde temmuzda ilk kez araç kaldı

Otomotiv sektöründe gerçekleştirilen fahiş fiyat denetimleri sonuç vermeye başladı. İlk altı ayı '0' stokla kapatan bayilerin elinde temmuzda ilk kez araç kaldı. Gelişmeleri A Haber muhabiri Murat Dada’nın konuğu olan ikinci el satış uzmanı Türker Karabat aktardı.

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