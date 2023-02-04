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Ford efsanesi F1'e geri dönüyor! Red Bull Racing ile bomba anlaşma

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.02.2023 10:16
Otomotiv devi Ford, 20 yılı aşkın bir süre sonra Formula 1'e geri dönüyor. Motorsporları heyecanlandıran bu gelişme kapsamında Amerikan otomobillerinin üreticisi Ford ve Red Bull Powertrains, 2026 Formula 1 sezonundan itibaren kullanılacak yeni nesil hibrit motorların geliştirilmesi için uzun vadeli bir stratejik teknik ortaklığa imza attı. İşte otomobil haberinin ayrıntıları…
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