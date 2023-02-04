Ford efsanesi F1'e geri dönüyor! Red Bull Racing ile bomba anlaşma

Otomotiv devi Ford, 20 yılı aşkın bir süre sonra Formula 1'e geri dönüyor. Motorsporları heyecanlandıran bu gelişme kapsamında Amerikan otomobillerinin üreticisi Ford ve Red Bull Powertrains, 2026 Formula 1 sezonundan itibaren kullanılacak yeni nesil hibrit motorların geliştirilmesi için uzun vadeli bir stratejik teknik ortaklığa imza attı. İşte otomobil haberinin ayrıntıları…