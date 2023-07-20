20 Temmuz 2023, Perşembe
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Araç satışında aksesuar oyunu! Bayilerin elden para alma taktiği
Bayilerden sıfır otomobil bulmak bulduğunuzda da aracı liste fiyatından almak neredeyse imkansız. Bunun yanında bir de aksesuar oyunlar var. 2 bin liralık cam filmine 250 bin lira isteniyor. İşte elden para alma ve aksesuar oyunlarının perde arkası…
ARAÇ SATIŞINDA AKSESUAR OYUNU
2 BİN LİRALIK CAM FİLMİ 250 BİN LİRA
3-4 BİN LİRALIK AYNA 65 BİN LİRA
5 BİN LİRALIK FAR 50 BİN LİRA
4 BİN LİRALIK UYARICI 35 BİN LİRA