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Araç satışında aksesuar oyunu! Bayilerin elden para alma taktiği

A Haber
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Giriş: 20.07.2023 11:10
Bayilerden sıfır otomobil bulmak bulduğunuzda da aracı liste fiyatından almak neredeyse imkansız. Bunun yanında bir de aksesuar oyunlar var. 2 bin liralık cam filmine 250 bin lira isteniyor. İşte elden para alma ve aksesuar oyunlarının perde arkası…

ARAÇ SATIŞINDA AKSESUAR OYUNU

2 BİN LİRALIK CAM FİLMİ 250 BİN LİRA

3-4 BİN LİRALIK AYNA 65 BİN LİRA

5 BİN LİRALIK FAR 50 BİN LİRA

4 BİN LİRALIK UYARICI 35 BİN LİRA

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