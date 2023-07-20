Araç satışında aksesuar oyunu! Bayilerin elden para alma taktiği

Bayilerden sıfır otomobil bulmak bulduğunuzda da aracı liste fiyatından almak neredeyse imkansız. Bunun yanında bir de aksesuar oyunlar var. 2 bin liralık cam filmine 250 bin lira isteniyor. İşte elden para alma ve aksesuar oyunlarının perde arkası…

ARAÇ SATIŞINDA AKSESUAR OYUNU

2 BİN LİRALIK CAM FİLMİ 250 BİN LİRA

3-4 BİN LİRALIK AYNA 65 BİN LİRA

5 BİN LİRALIK FAR 50 BİN LİRA

4 BİN LİRALIK UYARICI 35 BİN LİRA