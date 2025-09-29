29 Eylül 2025, Pazartesi

A HABER VİDEO

Haberler Otomobil Videoları Araç sahiplerine kış bakımı uyarısı! Kış öncesi sürücüler araçta neleri ihmal etmemeli?
Araç sahiplerine kış bakımı uyarısı! Kış öncesi sürücüler araçta neleri ihmal etmemeli?

Araç sahiplerine kış bakımı uyarısı! Kış öncesi sürücüler araçta neleri ihmal etmemeli?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.09.2025 13:46
Havaların soğumasıyla birlikte yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uzmanlar araç bakım uyarılarını sıraladı. A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim uzmanına sordu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Araç sahiplerine kış bakımı uyarısı! Kış öncesi sürücüler araçta neleri ihmal etmemeli?
Araç sahiplerine kış bakımı uyarısı!
Araç sahiplerine kış bakımı uyarısı!
Otomobil piyasasındaki kampanyalar neler?
Otomobil piyasasındaki kampanyalar neler?
Motosiklet ekspertize sokulur mu?
Motosiklet ekspertize sokulur mu?
İkinci el araç alacaklar dikkat!
İkinci el araç alacaklar dikkat!
İşte fiyatı düşecek otomobiller!
İşte fiyatı düşecek otomobiller!
Hangi ithal araçları kapsıyor? Piyasayı nasıl etkiler?
Hangi ithal araçları kapsıyor? Piyasayı nasıl etkiler?
A Haber Çin’deki otomobil üretim fabrikasında
A Haber Çin’deki otomobil üretim fabrikasında
İkinci el otomobilde kilometre oyunu!
İkinci el otomobilde kilometre oyunu!
İnternetten araç satarken dikkat!
İnternetten araç satarken dikkat!
Togg T10F’in özellikleri neler?
Togg T10F'in özellikleri neler?
TOGG’un yeni modeli T10F’nin fiyatı belli oldu
TOGG'un yeni modeli T10F'nin fiyatı belli oldu
Yok böyle sistem! En modifiye hobi
Yok böyle sistem! En modifiye hobi
Daha Fazla Video Göster