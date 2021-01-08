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ATV dizisi Akıncı'nın 3. bölüm fragmanı yayınlandı! "Peki babanın intikamı..."

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Giriş: 08.01.2021 23:42
Güncelleme:08.01.2021 23:45
ATV'de yayınlanan Akıncı dizisi Türkiye gündemine otururken 3. bölümün fragmanı da yayınlandı. İlk bölümünden itibaren Türkiye'yi sallayan Akıncı'nın yeni bölümünün fragmanı ATV tarafından izleyicilerin beğenisine sunuldu. Akıncı dizisinin 3. bölüm fragmanındaki "Peki babanın intikamı..." sözleri izleyicileri meraklandırdı... Başrollerini Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi'nin paylaştığı ve çok sayıda ünlü oyuncunun yer aldığı dizide Akıncı şehrini ve insanlarını canı pahasına koruyan bir kahramanın hikayesini ekrana taşıyor.
ATV dizisi Akıncı'nın 3. bölüm fragmanı yayınlandı!
ATV dizisi Akıncı'nın 3. bölüm fragmanı yayınlandı!
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