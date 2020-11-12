Şener Şen’in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama | Kovid-19 tedavisi görüyordu

Kovid-19 tedavisi gören Türk sinemasının usta oyuncularından Şener Şen'in sağlık durumuna ilişkin menajeri Gülden Avşaroğlu yeni bir açıklama yaptı. Avşaroğlu, usta oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğunu tedavisinin normal odada sürdüğünü ve solunum desteğine ihtiyaç duyulmadığını sevenlerine duyurdu. 4 gündür hastanede olan usta oyuncuya kızı Bengü Şen'in refakat ettiğini ve 10 gün boyunda Yeşiçam'ın usta isminin hastanede gözlem altında tutulacağı duyuruldu.

Kovid-19 tedavisi gören Türk sinemasının usta oyuncularından Şener Şen'in sağlık durumuna ilişkin menajeri Gülden Avşaroğlu yeni bir açıklama yaptı.

ŞENER ŞEN'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Avşaroğlu, usta oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğunu tedavisinin normal odada sürdüğünü ve solunum desteğine ihtiyaç duyulmadığını sevenlerine duyurdu. 4 gündür hastanede olan usta oyuncuya kızı Bengü Şen'in refakat ettiğini ve 10 gün boyunda Yeşiçam'ın usta isminin hastanede gözlem altında tutulacağı duyuruldu.