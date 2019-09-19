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19.09.2019

Semih Kaplanoğlu’nun filmi Bağlılık – Aslı vizyona giriyor! Bağlılık Aslı fragman izle

Türkiye'yi Oscar Ödülleri'nde temsil edecek olan Semih Kaplanoğlu'nun Bağlılık Üçlemesi'nin ilk filmi 'Bağlılık Aslı' izleyici ile buluşuyor. 20 Eylül'de vizyona girecek olan filmin Kaplan Film ve Sinehane ortak yapımı olarak hayata geçti. Peki Semih Kaplanoğlu'nun Bağlılık Aslı filminin konusu ne? İşte Bağlılık Aslı filminin fragmanı ve vizyon tarihi.

"Bağlılık Aslı"Gelecek yıl gerçekleşecek olan 92. Akademi Ödüllerinde, "Yabancı Dilde Uluslararası Uzun Metraj Film" dalında (Oscar) adayı olarak belirlenen "Bağlılık Aslı" adlı filmin yönetmenliğini ve senaristliğini Semih Kaplanoğlu üstleniyor. "Bağlılık Aslı" Gelecek yıl gerçekleşecek olan 92. Akademi Ödüllerinde, "Yabancı Dilde Uluslararası Uzun Metraj Film" dalında (Oscar) adayı olarak belirlenen "Bağlılık Aslı" adlı filmin yönetmenliğini ve senaristliğini Semih Kaplanoğlu üstleniyor. Modern çağda anne-baba ve çocuk ilişkilerine odaklanan dram türündeki yapımda, bebeğini dünyaya getirmesinin ardından iş dünyasına geri dönmeye çalışan bir kadının hayatı anlatılıyor.

ABD'de yapılacak 92 Akademi Ödülleri (OSCAR) Yabancı Dilde Uluslararası Uzun Metraj Film Dalı'nda Türkiye aday adayı belirledi.

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Semih Kaplanoğlu’nun filmi Bağlılık – Aslı vizyona giriyor! Bağlılık Aslı fragman izle
Semih Kaplanoğlu’nun filmi Bağlılık – Aslı vizyona giriyor! Bağlılık Aslı fragman izle
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