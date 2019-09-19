Semih Kaplanoğlu’nun filmi Bağlılık – Aslı vizyona giriyor! Bağlılık Aslı fragman izle
"Bağlılık Aslı"Gelecek yıl gerçekleşecek olan 92. Akademi Ödüllerinde, "Yabancı Dilde Uluslararası Uzun Metraj Film" dalında (Oscar) adayı olarak belirlenen "Bağlılık Aslı" adlı filmin yönetmenliğini ve senaristliğini Semih Kaplanoğlu üstleniyor. "Bağlılık Aslı" Gelecek yıl gerçekleşecek olan 92. Akademi Ödüllerinde, "Yabancı Dilde Uluslararası Uzun Metraj Film" dalında (Oscar) adayı olarak belirlenen "Bağlılık Aslı" adlı filmin yönetmenliğini ve senaristliğini Semih Kaplanoğlu üstleniyor. Modern çağda anne-baba ve çocuk ilişkilerine odaklanan dram türündeki yapımda, bebeğini dünyaya getirmesinin ardından iş dünyasına geri dönmeye çalışan bir kadının hayatı anlatılıyor.
ABD'de yapılacak 92 Akademi Ödülleri (OSCAR) Yabancı Dilde Uluslararası Uzun Metraj Film Dalı'nda Türkiye aday adayı belirledi.
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